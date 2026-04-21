「パンツに血がついてる！！！」と、小学生の娘さんに告げられたという投稿。貴重なコメントがズラリ！ てんてこさんの投稿女性や年ごろの娘さんを持つ親であれば「ついに生理が来た話の投稿かな？」と思うことでしょう。でも実は、この投稿主てんてこさん（＠mainichi_tenteko）の娘さんは小学1年生。「小1娘が昨日帰宅後トイレでおしっこした後、『ママ、パンツに血ついてる！』と言ってきて、確認したら陰部が真っ赤に。一瞬、