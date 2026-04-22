『参政党と大陰謀論時代』（文春新書）4月18日、札幌市での街頭演説で、子供への教育について「変なLGBTとかどうでもいい。あんなの教えなくていい」と発言した参政党の神谷宗幣代表。遡ること2023年7月、世田谷区で開催された講演会でも、「LGBTなんかいらない」と発言していた――。【写真】この記事の写真を見る（2枚）トンデモウォッチャーの黒猫ドラネコさんは、参政党が数ある陰謀論集団の一つにすぎなかった頃から、演