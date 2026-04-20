「保護者説明会に出て、事故がいつ起こってもおかしくない管理体制だったのではないかと感じました」【画像】亡くなった武石知華さん（17）そう語るのは、子どもを同志社国際高校に通わせる保護者の一人である。学校の事故後の会見と保護者への説明に変化が……©時事通信社◆◆◆K-POPアイドルが大好きだった女子生徒3月16日、沖縄県名護市辺野古沖で、修学旅行中の同志社国際高校の生徒が乗る2隻の船が転覆。同校2年