TBSラジオ『佐倉綾音論理×ロンリー』（毎週水曜後10：00）の公式Xが、11日に更新。パーソナリティーを務める佐倉綾音が、花粉症に伴う声帯炎によるのどの不調で、大事を取って休演することが伝えられた。【写真】お大事に…佐倉綾音が冠ラジオの休演を発表Xでは「【お知らせ】本日3月18日（水）22時〜TBSラジオ『佐倉綾音 論理×ロンリー』は、佐倉さんが花粉症に伴う声帯炎による喉の不調のため、大事をとってお休みとな