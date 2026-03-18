佐倉綾音、冠ラジオ『論理×ロンリー』休演 オンエアまで数時間「代打の方をブッキングしていただいている最中」
TBSラジオ『佐倉綾音 論理×ロンリー』（毎週水曜 後10：00）の公式Xが、11日に更新。パーソナリティーを務める佐倉綾音が、花粉症に伴う声帯炎によるのどの不調で、大事を取って休演することが伝えられた。
【写真】お大事に…佐倉綾音が冠ラジオの休演を発表
Xでは「【お知らせ】本日3月18日（水）22時〜TBSラジオ『佐倉綾音 論理×ロンリー』は、佐倉さんが花粉症に伴う声帯炎による喉の不調のため、大事をとってお休みとなります（体は元気とのこと！）」と報告。
佐倉からのコメントも掲載され「申し訳ありません、佐倉綾音、本日お休みをいただく運びとなりました。花粉症デビューした上で本業を頑張りすぎてしまったようです。快方に向かってはいるのですが、声帯は使わないことでしか回復しないのでここで無理すると長引くかも……ということで大事をとらせていただくことになりました」と記された。
続けて「これからも声優として、パーソナリティとして、より良い作品を皆さまにお届けできるよう頑張りますのでご容赦くださいませ。つきましては代打の方をブッキングしていただいている最中なのですが……まだわたしもどなたにお願いするのか知らない状況です。オンエアまであと数時間ですが、調整までもう少々お待ちください！どなたなのだろう！代打の方、佐倉論理をよろしくお願いいたします！」と呼びかけている。
【写真】お大事に…佐倉綾音が冠ラジオの休演を発表
Xでは「【お知らせ】本日3月18日（水）22時〜TBSラジオ『佐倉綾音 論理×ロンリー』は、佐倉さんが花粉症に伴う声帯炎による喉の不調のため、大事をとってお休みとなります（体は元気とのこと！）」と報告。
続けて「これからも声優として、パーソナリティとして、より良い作品を皆さまにお届けできるよう頑張りますのでご容赦くださいませ。つきましては代打の方をブッキングしていただいている最中なのですが……まだわたしもどなたにお願いするのか知らない状況です。オンエアまであと数時間ですが、調整までもう少々お待ちください！どなたなのだろう！代打の方、佐倉論理をよろしくお願いいたします！」と呼びかけている。