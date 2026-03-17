俳優の中谷美紀さん（50）が2026年3月10日、自身のインスタグラムを更新し、近影を披露した。「さて、これに見えるはどちらでしょうか？」中谷さんは、「さて、これに見えるはどちらでしょうか？」といい、大理石の階段の上でポーズをとったショットを含む2枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ダブルのジャケットに黒い細身のボトムを着用。ジャケットはグレーで、襟の部分が黒のバイカラーになっている。片