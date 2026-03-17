１７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３４．８８ポイント（０．８５％）安の４０４９．９１ポイントと４日続落した。２月２日以来、約１カ月半ぶりの安値水準に落ち込んでいる。投資家の慎重スタンスが継続する流れ。中東情勢を巡る不透明感がくすぶっている。事実上閉鎖されていた「オイルロード」要衝のホルムズ海峡で、中国やインドなどのタンカーが運航を再開していると伝わるなど、原油供給不安