霊視鑑定師兼干支星座占い師の「やわらか霊視の人」さんの漫画「やわらか霊視 後ろのおじいさん」がインスタグラムで3100以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む飲食店で料理ができるのを待っていると、常連の男性に話し掛けられました。すると、どこからともなく声が聞こえてきて…という内容で、読者からは「怖い話かと思ったらほっこり」「孫推しなんですねきっと」「私にもついてほしいな」など