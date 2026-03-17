敗退から丸1日以上…続々と上がる分析野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに5-8で敗れ、連覇を逃した。ベスト4に辿りつけなかったのは6大会目にして初の屈辱。大谷翔平投手（ドジャース）らメジャー組過去最多8人を擁しながら敗れたのはなぜか。現地時間で丸1日以上が経ち、さまざまな分析が米メディアを中心に上がっている。まずも