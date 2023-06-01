【モデルプレス＝2026/03/16】timelesz（タイムレス）が、アディダスの定番シリーズ「GRADAS 2.0」キャンペーンアンバサダーに起用。新ビジュアル・新CM・メイキング映像が公開された。【写真】timelesz全員パーティー会場で思い切りはしゃぐ姿◆timelesz、2年連続アディダスキャンペーンアンバサダー起用ABCマートは、アディダスの定番シリーズ「GRADAS 2.0」のキャンペーンアンバサダーに、今年3月に2年目を迎えたtimeleszを起用