◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１５日、ノルウェー・オスロ）女子個人第３０戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３４メートル）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪で２個のメダルを手にした丸山希（北野建設）は、合計２２５・１点で２戦連続の２位に入り、４戦連続の表彰台。チームの柱、伊藤有希（土屋ホーム）が優勝し、日本勢のワンツー・フィニッシュとなった。１回目に１２３メートルを飛び首位に立った。今季７勝目