野球のWBC準々決勝に合わせて、源田壮亮選手の出身地・大分市でパブリックビューイングが開かれ、熱い声援が送られました。 WBC準々決勝で侍ジャパンは、南米の強豪・ベネズエラと対戦しました。 （大倉記者）「WBCのベネズエラ戦に合わせて、こちらではパブリックビューイングが開催され、多くの市民が応援に駆けつけています」 試合は初回から激しい攻防となり、大分市の会場から侍ジャパンに熱い声援が送られま