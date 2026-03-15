東横インは、「東横INN北上駅西口」を3月2日に開業した。客室はシングル116室、ワイドスペースシングル33室、プレミアムプラスルーム16室、エコノミーダブル24室、ダブル11室、ツイン22室、ハートフルルーム3室の8タイプ全225室を設ける。室内にはダウンライトやヘッドボード、吊戸棚を設置、ワイドスペースシングルには幅110センチメートルのベッドを置き室内を広く使えるようにした。館内には無料のコーヒーを提供するT-placeや