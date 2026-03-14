〈「大谷翔平」でも「鈴木誠也」でも「吉田正尚」でもなく…G.G.佐藤が挙げる侍ジャパンの“意外すぎるキーマン”とは「ベンチ内の安心材料でもあると思います」〉から続くイタリア旋風が巻き起こっている。【ベンチの珍風景】ホームランを打って、コーヒーを飲み干す、イタリア代表の選手たち2026年WBC、1次ラウンド最大の番狂わせとも言われているのが「プールB」のイタリア1位通過だ。プールBはアメリカ、メキシコなど強豪