臨海部の中心市街まで行く「巨大な立体道路」新潟国道事務所は2026年3月11日（水）、国道7号「栗ノ木バイパス」の立体化事業において、3月16日（月）から橋梁の架設工事を始めると発表しました。【で、デカすぎる…】これが新潟の「スゴい立体道路」の計画です（地図・写真で見る）新潟駅の東側を通る栗ノ木バイパスは、約5.6kmの都市計画道路として計画されている「万代島（ばんだいしま）ルート線」の一部を形成します。信濃