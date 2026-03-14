流しのブルペンキャッチャー回顧録第５回菅野智之（ロッキーズ）後編全力投球で30球を投げてくれたあとに語り合ってみて、菅野智之の懐の広さは、想像の100倍ほどだった。２時間を優に超えて語ってくれた「菅野智之の野球の世界」は、単行本一冊が書けるほどの濃密な内容だった。キリッとした語り口、そして、いつも理路整然。話に抑揚があって、わかる話ができる。菅野とは、そういう男だ。第６回WBCに侍ジャパンの一員と