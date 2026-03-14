「布おむつの汚れを落とす毎日に疲れ、うつ病になりました」。一通の悲痛なメールから「執念」を燃やしたひとりの主婦がいました。洗濯研究家・平島利恵さんが開発したのは、つけ置きだけで汚れを落とす洗剤。しかし、開発の裏側には、ママ友20人に頭を下げてナプキンの写真を撮ってもらい、みずからはシングルマザーとして名刺1500枚を交換して手売りしながら全国を回る、想像を超える執念がありました。「手間をかけ