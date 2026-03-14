三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営を解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第54回では安定株主について解説する。「魔物」はすぐ身内にいた！証券アドバイザーである牧信一郎の提案もあり、自らが興した会社・ハナオカのIPO（新規上場）に先駆けて安定株主を探しはじめた主人公・花岡拳。IPO後もハナオカを実質的に支配するためには、経営者