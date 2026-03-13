3月14日から、SUPER EIGHTの丸山隆平が主演を務める舞台がスタートする。【写真】丸山の“アーティストネーム”か、独創的なタッチで描かれた「三島嶺」の作品「2002年に公開された韓国の映画『oasis』を世界で初めて舞台化するそうです。丸山さんが演じる、刑期を終えて出所した30歳の青年と、脳性麻痺の女性との純愛が描かれたストーリーです」（スポーツ紙記者、以下同）2024年にはSUPER EIGHTがデビュー20周年を迎え、アイ