英エセックス州ボッキングのセント・メアリー教会に、ザ・プロディジーの故キース・フリントをたたえる「悪魔の角」を模した記念ベンチが設置され、一部住民から「教会にふさわしいのか」と疑問の声が上がっている。これに対し、同教会のロッド・リード司祭は、追悼の意図は敬意に満ちたものだとして擁護した。 【写真】教会の墓地に設置された“悪魔の角”ベンチ確かにデザインは独特 ベンチはキ