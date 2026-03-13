人間は一面では語れない。それは経営者も同じだ。永守重信（81）は、ニデック（旧日本電産）を立ち上げ、一代で売上高2兆円超の世界的モーターメーカーに育て上げた。だが、2025年末、複数のグループ会社での会計不正が発覚して辞任した。ライターの栗下直也さんは「時代に追い越されてしまった」という――。写真＝共同通信社2023年6月、株主総会後に記者会見するニデック創業者の永守重信氏＝京都市 - 写真＝共同通信社■「どい