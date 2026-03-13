熱戦が続くWBC。侍ジャパンのメジャー組の選手たちは、所属するチームの春季キャンプを途中で切り上げて、2月下旬から続々と日本に帰国。大谷はチャーター機で羽田空港に降り立った。 【写真】焼肉店で決起集会を開いた、WBC日本代表選手たちの集合写真。他、本塁打を打った大谷をベンチで迎える鈴木誠也選手なども「大谷選手はボンバルディアの大型ビジネスジェット『グローバル7500』で帰国しました。世界でもっとも豪華