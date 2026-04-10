中日の根尾昂（25）が、プロ8年目にしてうれしい初勝利を挙げた。【もっと読む】だから山田久志監督とは決別した「殴って辞めたろうかな」妻に相談すると…8日のDeNA戦、延長戦に突入した十回に6番手として登板。1イニングを無安打に抑えると、その裏にチームが2点を勝ち越し、待望の白星が転がり込んできた。「直球はMAX150キロをマーク。奪った2三振はいずれも外角のワンバウンドになるスライダーでしたが、明らかなボール