11歳の男子児童が行方不明となっている京都・南丹市できのう、子どもとみられる遺体が見つかりました。警察は、きょう司法解剖を行い、身元の確認や死因の特定を進める方針です。きのう午後4時45分ごろ、京都・南丹市園部町の山林で、あおむけに倒れた状態で子供とみられる遺体が見つかりました。南丹市では園部小学校に通う11歳の安達結希さんが先月23日から行方不明になっていて、警察がのべ約1000人態勢で捜索する中で遺体が発