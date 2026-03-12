ボーイズグループENHYPENを電撃脱退したヒスンをめぐる騒動が、思わぬ人物にまで飛び火している。矛先が向けられたのは、ヒスンと楽曲制作を共にしてきたプロデューサー、EL CAPITXN（本名チャン・イジョン）だ。【全文】ヒスン、脱退の真意を直筆手紙で告白事の発端は、EL CAPITXNが3月12日に自身のSNSに投稿したメッセージだ。彼は「ヒスンの話をもう送ってくるな。お前たちがもし本当にファンなら、石を投げる前にまず抱きしめ