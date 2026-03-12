日本時間15日午前10時に日本VSベネズエラワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールDが11日（日本時間12日）、米マイアミで行われ、ベネズエラは5-7でドミニカ共和国に敗れた。これでベネズエラは3勝1敗でプールDの2位通過となり、準々決勝で野球日本代表「侍ジャパン」と対戦する。ベネズエラは南米大陸の北部に位置し、カリブ海と大西洋に面している国。人口は約2646万人で公用語はスペイン語。野球は