◇第6回WBC1次ラウンドB組イタリアメキシコ（2026年3月11日テキサス州ヒューストン）イタリアがまたも一発攻勢でリードを拡大した。2回に主砲・パスクアンティノの右越えソロで先制点を奪うと、4回は22年にマーリンズで盗塁王（41盗塁）に輝いたバーティが左越えソロ。リードを2点に広げた。イタリアは前日10日（日本時間11日）の米国戦でも3本塁打が飛び出すなど8点を奪って“史上最強”チームを倒した。この日も