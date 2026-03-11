サッカースペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が４月早々に戦線復帰するとの見方が出ている。スペインのスポーツ紙アスが伝えている。記事によると、まだ具体的な復帰の目算は立っていないものの、負傷した左足のリハビリ段階での感触は良いもので、３月末の代表戦ウイークのあとチーム合流、４月１８日に行われるアトレチコ・マドリードとのスペイン国王杯決勝には問題なく出場できる見通しだとい