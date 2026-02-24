日本代表FW浅野拓磨が所属するマジョルカは23日、ハゴバ・アラサテ監督の解任を発表した。現在47歳のアラサテ監督はレアル・ソシエダ、ヌマンシア、オサスナを率いた後、2024年夏にマジョルカに就任した。昨シーズンのラ・リーガでは13勝9分16敗という成績を残して10位につけたものの、今シーズンは開幕から6試合未勝利に陥るなど苦戦。第25節終了時点で6勝6分13敗と負け越しており、2部降格圏の18位に沈んでいる。マジョル