アントステラは、実在したステラおばさんの誕生日(4月13日)を祝う「ステラおばさん生誕祭」を3月17日〜4月13日の期間で開催する。本イベントは、ステラおばさんが大切にしていた「誰かのために作ろうという気持ち」や手作りクッキーの美味しさを伝えることを目的としているという。ステラおばさん生誕祭○生誕祭限定のクッキーとマフィンを発売生誕祭では、通常販売しているクッキーをヒントにした限定バージョンの焼き菓子が登場