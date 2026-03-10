ポータブル電源メーカーのBLUETTI（ブルーティ）は、3月3日にバッテリー容量が3000Whクラスとして世界最軽量かつ世界で最もコンパクトな「AORA 300」を発売した。●AORA 300は定格出力2000Wで最大4000Wまで出力可能グローバルでポータブル電源製品を展開するBLUETTIは、操作部の日本語表記やカラー、デザインなど日本市場向けに特化したAORAシリーズを発売している。その新製品が、バッテリー容量3000WhクラスのAORA 300だ。