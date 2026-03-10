17年ぶりだ。韓国野球が劇的に2026ワールドベースボールクラシック（WBC） 8強に進出した。昨年KBO（韓国プロ野球）リーグ統合優勝チーム、LGツインズの4番打者・文保景（ムン・ボギョン）が大量得点が求められる韓国の得点生産を牽引した。5番・指名打者で先発出場した文保景は0−0の2回表、無死一塁でオーストラリア先発ラクラン・ウェルズの2球目、内角低めのスライダーを引っ張り、右越先制2点アーチを描いた。ウェルズは今年