MLB公式が投稿で取り上げた2人の韓国選手■韓国 7ー2 オーストラリア（9日・東京ドーム）劇的すぎる結末に米国メディアも酔いしれた。韓国代表は9日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で豪州代表と対戦し7-2で勝利。日本代表に続き、大逆転で2位通過を決めた。試合後、MLBは公式SNSで1枚の写真とともに韓国代表の4大会ぶりの1次ラウンド突破を祝った。MLBは公式X（旧ツイッター）