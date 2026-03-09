明治大学と竹中工務店は、山の上ホテルの定期建物賃貸借契約を締結した。山の上ホテルは、2024年2月13日から老朽化のため休館。同年11月、明治大学が土地と建物を取得し、創立150周年記念事業の一環として、再整備を実施するとしていた。契約期間は改修期間を除き、約18年。2027年夏ごろの開業を目指し、改修工事に着手する。客室やレストラン、宴会場を備えたクラシックホテルとして再生する。ホテルの名称、運営会社は今後発表す