約14年ぶりに活動を再開したレミオロメンが、「THE FIRST TAKE」に初登場。きょう9日午後10時より、歌唱した「3月9日」がプレミア公開される。【動画】胸熱…！再始動レミオロメンによる「3月9日」スタジオライブ映像本動画は、桜の保全活動を行なうキリンビールの「晴れ風ACTION」と「THE FIRST TAKE」のコラボレーションにより制作され、晴れ風ACTIONを通じ、動画の再生回数に応じて桜を守る活動に寄付できる取り組みにもな