マネーフォワード、Ｓａｎｓａｎが逆行高。全体相場は２月まで堅調に推移していたが、にわかに中東情勢が緊迫化し、３月に入ってからは波乱の様相を呈している。一方、ソフトウェアサービスを提供する一連のＳａａＳ銘柄はＡＩ代替懸念を背景に先月まで大きく売り込まれてきた経緯があり、今月に入ってからはこの流れが落ち着き、買い戻しの動きが続いている。きょうも関連銘柄の一角には根強い買いが入ってい