3月8日、帯広競馬場で行われた11R・ポプラ賞（BG3・4歳上・ダ直200m）は、阿部優哉騎乗の1番人気、スターイチバン（牡4・ばんえい・坂本東一）が勝利した。2着に2番人気のウンカイダイマオー（牡4・ばんえい・松田道明）、3着にラポピージュニア（牡4・ばんえい・鈴木邦哉）が入った。勝ちタイムは1:56.1（馬場水分2.8％）。各馬一斉にスタートから飛び出し、ややばらけながらも第一障害を越えていく。道中はスターイチバンと