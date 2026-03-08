天皇ご一家はWBCの日本対オーストラリア戦を観戦するため、東京ドームの貴賓席に到着されました。愛子さまのWBC観戦は初めてです。8日午後6時半ごろ、両陛下と愛子さまは東京ドームの貴賓席に到着されました。両陛下のWBC観戦は3回目、愛子さまは初めてで、ブルーに色味を揃えた装いのご一家は満員の観客からの大きな拍手と歓声に笑顔で会釈をされました。愛子さまは2009年のWBCでの侍ジャパンの活躍をきっかけに野球に関心を寄せ