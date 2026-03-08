◇第6回WBC1次ラウンドC組台湾5―4韓国（2026年3月8日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組の韓国台湾が行われ、台湾が延長10回タイブレークの末、5―4で勝利。この結果を受け、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」の準々決勝進出が決まった。韓国台湾の試合終了時点で、日本とオーストラリアが2勝0敗、台湾が2勝2敗、韓国が1勝2敗、チェコが3敗となった。チ