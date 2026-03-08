◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本８―６韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの守護神としてマウンドに立った巨人・大勢投手（２６）は、帽子を脱いで一礼すると、集中力を研ぎ澄ませた。８―６の９回。先頭・金倒永を初球・直球で中飛に打ち取ると、続くジョーンズの中堅への飛球を周東がフェンスにぶつかりながら好補。最後は李政厚を一ゴロに打ち取り、笑顔で試合を締めた。３者凡退、７球でＷＢＣ初セーブをマークし、「今後