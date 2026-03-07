6日の衆議院予算委員会で、共産党の辰巳孝太郎議員が、高額療養費の上限引き上げの問題をとりあげた。【映像】辰巳議員「命と引き換えに大改悪がされる」辰巳議員は「今年の8月から高額療養費月額上限の引き上げと年間上限額の設定が行われます。来年の8月にはさらにそれを引き上げるということになっています。高額療養費の利用者は命にかかわる傷病に罹患をしている人たちであります。手術、抗がん剤治療など高額な医療費を