テレビ番組収録中に大けがを負ったサッカー元日本代表でタレントの前園真聖が７日、自身のＳＮＳで手術を受けたことを報告した。インスタグラムで「昨日、無事に手術が終わりました」と記し、病室のベッドの上で撮影した笑顔のショットをアップ。そして「今年はＷ杯があります。しっかりとリハビリをして、１日でも早く仕事に復帰できるように頑張ります」と伝えた。前園は２月２８日にテレビ東京の「旅バラ・バスＶＳ鉄