サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が22日深夜放送のテレビ朝日「しくじり先生俺みたいになるな！！」（金曜深夜0・45）にゲスト出演。プロ時代に寝坊・遅刻を連発して衝撃の罰金額を払ったと告白する場面があった。少年時代からサッカーの天才児だった柿谷氏。無双していたサッカー少年は、高校1年生の時にセレッソ大阪史上最年少でプロ契約を勝ち取った。同期には1つ年上の香川真司も一緒に入団した。自身は出場機