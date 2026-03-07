面識のない女性への不同意性交容疑でNHKのチーフディレクターが警視庁渋谷署に逮捕されたことが3月6日、明らかになった。報道局スポーツセンターの中元健介容疑者（50）で、1月4日、東京・渋谷区の路上で20代女性に「俺危ないものを持っているから」と声をかけて脅し、近くの雑居ビルの階段下に連れ込み、性的暴行を加えた疑いという。NHKが職員の性的暴行容疑逮捕で謝罪のア然…「身内に甘い」「組織ぐるみ」「官僚体質」との批