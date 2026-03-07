1次ラウンド・プールC台湾戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾を13-0で破り、好発進した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平（ドジャース）は、先制満塁弾を放つなど大活躍。観客席では世界の大物も、大谷の活躍を目に焼き付けていた。WBC連覇へ大谷が、高らかに号砲を鳴らした。初回の第1打席に二塁打を放つと、2回の第2