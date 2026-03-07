1次ラウンド・プールC台湾戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾を13-0で破り、好発進した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平（ドジャース）は、先制満塁弾を放つなど大活躍。観客席では世界の大物も、大谷の活躍を目に焼き付けていた。

WBC連覇へ大谷が、高らかに号砲を鳴らした。

初回の第1打席に二塁打を放つと、2回の第2打席に今大会の侍ジャパン1号となる先制の満塁弾。東京ドームが熱狂に包まれた。

満員の球場には、ラッパーのバッド・バニーの姿も。7日に東京近郊で開催される「Billions Club Live」に出演するため来日している。また、自身が主演・プロデューサーを務めた米映画「マーティ・シュプリーム 世界をつかめ」のジャパンプレミアで来日中の俳優ティモシー・シャラメも生観戦した。

米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」公式Xが、「ティモシー・シャラメとバッド・バニーが、ワールド・ベースボール・クラシックを観戦するために東京ドームにいる」として動画を投稿すると、ファンから様々な声が上がった。

「彼らはVIP席に座ってる？ VIP席だよね？」

「ティミー（ティモシー）のダイヤがめちゃくちゃ輝いてる」

「彼らは史上最高の選手を見るためにそこにいるんだ」

侍ジャパンは大谷に牽引されて打線が爆発。台湾に大勝し、連覇へ好発進した。7日は韓国と対戦する。



（THE ANSWER編集部）