国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）のクレイグ・スペンス広報担当は５日、記者会見し、ウクライナ選手団がパラリンピック向けに用意した公式ユニホームのデザインが、「（政治的で）ＩＰＣ規定に抵触する」ため、今年１月に代替を使うよう指示していたことを明らかにした。ウクライナの報道によるとユニホームには、ロシアとの紛争地を含むウクライナ全土の地図と国歌の一節がデザインされていたという。２月のミラノ・コルテ