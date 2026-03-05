陸上男子１万メートルで２２、２３年世界陸上代表の田沢廉（トヨタ自動車）が５日、自身のＳＮＳで結婚したことを発表した。青森・八戸市出身の田沢は中学時代から活躍。是川中３年時に全日本中学陸上３０００メートルで決勝進出（１８位）。青森山田高では全国高校駅伝で３年連続でエース区間の１区（１０キロ）を担い、１年２７位、２年４位、３年１５位。全国高校総体５０００メートルでは２年時に日本人４位の全体９位、３