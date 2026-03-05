軽量車体でトランポとの愛称もバツグン！4ミニ系（の4ストロークエンジンを搭載した小排気量ミッション付きバイク）のパーツなどを手掛けるMINIMOTOは、ホンダ「モンキー」の初代モデルを思わせるような、愛らしい外観が特徴の新型モデル「MINI Q（ミニQ）」を発売しました。このモデルは、初心者でも安心して扱える軽量な車体が魅力の小型ファンモデルです。【画像】超カッコいい！ これが「ミニQ」です！ 画像で見る（30枚以