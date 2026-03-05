軽量車体でトランポとの愛称もバツグン！

4ミニ系（の4ストロークエンジンを搭載した小排気量ミッション付きバイク）のパーツなどを手掛けるMINIMOTOは、ホンダ「モンキー」の初代モデルを思わせるような、愛らしい外観が特徴の新型モデル「MINI Q（ミニQ）」を発売しました。

このモデルは、初心者でも安心して扱える軽量な車体が魅力の小型ファンモデルです。

【画像】超カッコいい！ これが「ミニQ」です！ 画像で見る（30枚以上）

心臓部にはYX製の110cc単気筒4ストロークエンジンが搭載されており、最高出力5.1kw／8000rpm、最大トルク7.2Nm／5000rpmを発揮し、最高速度は80km／hに達する性能を備えています。

また、遠心クラッチを採用することで、ライダーはクラッチ操作をすることなく、手軽にライディングを楽しむことが可能です。

車体は全長1170mmと非常にコンパクトですが、フレームは頑丈に設計されており、優れた走行安定性が確保されています。足回りには、フロントに油圧サスペンション、リアにはクラシカルなリジッド方式を採用。ブレーキは前後ともにドラム式となっています。

このモデルの大きな魅力の一つが、わずか67kgという車体重量です。この軽さにより、軽バンといった小型のトランスポーターにも簡単に積み込むことができ、好きな場所へ持ち運んで走りを楽しむといった使い方もできます。

MINI Qの価格（消費税込）は31万1200円となっていますが、現在、想定を大きく上回る注文により受注を停止中。2026年夏期入荷予定分以降の注文については、生産予定が確定次第、改めて受注再開予定となっています。

クラシカルな見た目と裏腹に軽快な走行性能を実現し、クラッチ操作不要の手軽さも兼ね備えたこの一台は、バイク入門者にも最適な選択肢となるでしょう。

■「ミニQ」主要諸元

原動機製造元 YX

原動機方式 単気筒4ストローク／空冷

原動機型式 153FMH-2

原動機外寸法 460×300×260mm

原動機重量 21kg

ボア×ストローク 52.4×49.5mm

最大回転数 8000rpm

最大トルク 3N.m

使用オイルポンプ RR3OX

オイルポンプ能力 25L／h

最大トルク 7.2N.m／5000rpm

最大出力 5.1kw／8000rpm

圧縮率 9.0:1

クラッチタイプ 4枚板／遠心クラッチ

ギャ方式 4速リターン

タイヤサイズ 前輪:3.5-6／後輪:3.5-6

空気圧 フロント:250kpa／リア:250kpa

車体荷重バランス 前輪:32kg／後輪:35kg

最大積載重量バランス 前輪:53kg／後輪:89kg

車体寸法 全長1170×全幅647×全高810mm

原動機始動方式 キック始動／セルモーター始動

使用燃料 ガソリンもしくはハイオクガソリン

ホイールベース 855mm

乗車人数 1人

最大総載重量 200kg

最大積載重量 142kg

車体重量 67kg

最高速度 80km／h

前輪ブレーキ方式 ドラム

後輪ブレーキ方式 ドラム

ブレーキ作動方式 前:ハンドブレーキ／後:フットブレーキ